«В кругу семьи»: внук Валентина Юдашкина отпраздновал день рождения дома

Еще недавно Валентин Юдашкин с женой Мариной готовили показ в Париже. Вернувшись в Россию, они успели представить коллекцию одежды в Кремлевском дворце с участием звезд, а вот шоу в Санкт-Петербурге им пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. Теперь супруги находятся дома на карантине. Их дочь Галина полгода провела в Китае, поэтому знает, как предостеречь себя от вируса. Она тоже находится дома со своими детьми.

Как известно, девушка подарила своим родителям внуков Анатолия и Аркадия. Малыши не расстаются с мамой. Даже младший наследник пытается учить английский язык, хоть пока еще очень маленький. 28 марта ему исполнилось два года. Так как семья находится на карантине, то праздник прошел тихо в кругу семьи. Галина показала трогательное видео, как Анатолий поет песню, а его брат задувает свечи на торте, который помог испечь.

«Наш домашний день рождения в кругу семьи, Толя и Аркаша сами помогали печь тортик», — написала она.

Примечательно, что именинник был облачен в причудливый черный костюм с принтом в виде скелета. Брат предпочел лаконичную футболку тоже черного цвета. «С днем рождения нашего дорогого Аркадия!», — поздравил малыша Максим Галкин.

«Ааа, какие крутые мальчишки!», — восхитилась Наталья Винокур, балерина и дочь Владимира Винокура. Поклонники тоже написали теплые слова внуку Юдашкина. Многие отметили, что мальчик похож на дедушку.

Ольга Слуцкер подарила ребенку электрическую машину. Аркадий сразу отправился во двор и покатался на своем автомобиле с братом. Он также получил множество игрушек в подарок. А Галине муж Петр Максаков преподнес букет цветов.