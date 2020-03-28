«Такие большие»: Лазарев запечатлел, как сын учит разговаривать годовалую сестру

Сергей Лазарев, как и многие звезды, самоизолировался. В связи с пандемией коронавируса артисты вынуждены были отменить свои концерты. Однако для многих карантин стал редкой возможностью провести время с родными. Так поступил и исполнитель хита «Я не боюсь». У него подрастает сын Никита, а также дочь Анна. Своего старшего наследника артисты скрывал целых три года. В этом году ему исполнится уже пять лет. А о дочке рассказала осенью прошлого года.

Недавно Лазарев показал, как играет с наследниками. Он души не чает в своих детях. А теперь артист поделился редким домашним видео. Он запечатлел, как сын учит годовалую сестру разговаривать. На кадрах Никита упорно пытается добиться того, чтобы Анна произнесла его имя. Малышка повторяла за братом лишь слога, а вот произносить слова она не хотела, а лишь звонко смеялась. Девочка в розовом платье ползала по полу, а брат сидел рядом с ней.

«Такие большие, старший учит разговаривать младшую! Берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!», — написал Лазарев.

Комментарии к посту певец ограничил. Он старается оберегать наследников от негатива. О матери своих детей артист предпочитает не говорить. Ранее Филипп Киркоров упоминал, что сына Сергею родила суррогатная мать. Даже лучшая подруга Лазарева Лера Кудрявцева не сразу узнала, что он стал отцом. Она удивилась, когда попала домой к экс-возлюбленному в Майами и увидела его с ребенком. Появление дочери тоже стало для друзей артиста неожиданностью.