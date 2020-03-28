«Сережа, прости»: Гагарина ненароком обидела Лазарева сравнением с Тимберлейком

Полина Гагарина ненароком обидела Сергея Лазарева, заявив, что Джастин Тимберлейк имеет более яркие вокальные данные. 33-летняя певица стала новой гостьей «Вечернего Урганта» в день своего рождения. Артистка рассказала, что не так давно спонтанно уехала в США вместе со старшим сыном Андреем. Изначально певица вместе с мальчиком рассчитывали попасть на мировую премьеру фильма «Тролли», но в итоге за несколько дней успели многократно больше, чем было запланировано.

Рассказывая о поездке, Гагарина припомнила, что собиралась взять интервью у своего любимчика Джастина Тимберлейка. Иван Ургант не смог удержаться от провокационного вопроса и спросил, чьи вокальные данные Полине нравятся больше – Джастина или Сергея Лазарева. Гагарина дала ответ не в пользу соотечественника.

«Тимберлейк круче, конечно! Сережа, прости, я не это имела в виду», — поспешила поправиться Гагарина, но остановить поток шуток от Ивана ей все равно не удалось.

«Сережа, мы тебя, конечно, обожаем, но Тимберлейка любим больше, извини», — поиронизировал ведущий.