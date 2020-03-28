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«Самоизоляция поднадоела»: Брухунова пожаловалась на безделье в период карантина

Недавно 31-летняя помощница вместе с супругом Евгением Петросяном вернулась в Россию из Дубая.

«Самоизоляция поднадоела»: Брухунова пожаловалась на безделье в период карантина
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9007S3n2br/

31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала сидеть на карантине. Недавно муж и жена вернулись в Москву с отпуска в Дубае: там влюбленные провели 10 счастливых дней. Практически сразу после прилета знаменитости отправились на карантин, как и порекомендовали врачи. В изоляции Татьяна успела прочитать несколько книг, а также пофотографировать окружающую обстановку. В субботу терпение девушки закончилось, о чем она рассказала фолловерам.

«Самоизоляция порядком поднадоела. Сфотографирован каждый угол… но я не сдаюсь», — кратко отчиталась о своем состоянии она.

Подписчики поспешили разделить с Брухуновой ее тоску. Они поддержали Татьяну и рассказали, что сами устали находить для себя домашние дела. «В такую прекрасную погоду очень сложно сидеть дома», «Главное, не падать духом», «Мечемся как тигры в клетке! Когда же эта изоляция закончится?», «Сильные не сдаются», — постарались подбодрить любимицу они.

Напомним, недавно в СМИ появились слухи о том, что Брухунова и Петросян стали родителями. Ребенка паре родила суррогатная мать во время их пребывания в Дубае. Татьяна сей факт опровергла, подметив, что разговоры о несуществующем малыше ведутся уже три года.

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Брухунова новостикарантинкоронавирусПетросян и БрухуноваТатьяна Брухунова
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