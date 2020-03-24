Брухунова закрыла комментарии в Instagram после слухов о появлении ребенка от Петросяна

31-летняя супруга Евгения Петросяна закрыла комментарии в Instagram после слухов о рождении общего ребенка. Напомним, в понедельник, 24 марта, в информационном пространстве появилась новость о том, что во время отпуска в Дубае у семейной четы Петросянов появился ребенок. Малыша на свет якобы воспроизвела суррогатная мать. Сами родители слухи комментировать не спешили, а затем, на прямой вопрос, заявили, что отвечать не будут, поскольку не хотят, чтобы это обсуждалось другими людьми. Татьяна и вовсе припомнила, что эта тема активно муссируется уже 3 года.

Позже на страницу Брухуновой в Instagram стали приходить люди: они все чаще стали спрашивать, что думает Татьяна по поводу новостей о ее персоне. Судя по всему, супруга комика устала бороться с «ветряными мельницами» и решила временно ограничить поток сплетен, закрыв комментарии. Так, на момент написания новости, сразу два последних поста Татьяны не содержат специального поля для реплик, при этом все остальные по-прежнему открыты.

Тем временем, под одним из снимков люди продолжают рассуждать, на самом ли деле Петросян и Брухунова стали мамой и папой. Некоторые признаются, что поверили появившимся новостям и даже пришли в социальные сети новоиспеченных родителей, чтобы поздравить их. «Я поверила, зашла передать поздравления от всего сердца, расстроилась в итоге», «Поздравляем с рождением сына», — пишут они.