«Сладкая девочка»: дочка Навки в пышном платье появилась на дефиле Юдашкина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду привела пятилетнюю наследницу на праздничное шоу именитого дизайнера.

В свои пять лет Надежда Пескова приняла участие в презентации новой авторской коллекции «haute couture» весна-лето 2020 Валентина Юдашкина. 44-летняя Татьяна Навка появилась в Кремлевском дворце в компании наследницы. Олимпийская чемпионка в танцах на льду не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой весны.

К слову, среди именитых гостей на вечере были замечены: 36-летняя супурга бизнесмена Яна Абрамова — певица Алсу, Дмитрий Дюжев, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука — актриса Анастасия Макеева, Жасмин, Витас, Зара, Наталья Чистякова-Ионова, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие.

больше по теме Простая классика: Навка в брючном костюме привела дочь в клетчатом платье на показ Юдашкина Олимпийская чемпионка в танцах на льду не смогла пропустить праздничное шоу именитого модельера.

«Ну, какая же сладкая девочка», — отметила дочка модельера Галина Юдашкина, сделав комплимент пятилетней Надежде.

На подиум малышка в пышном платье вышла вместе с профессиональной манекенщицей. Кроха вполне уверенно чувствовала себя на публике, дефилируя на сцене сцене Кремлевского дворца. При этом Надя Пескова улыбалась звездным гостям, с достоинством демонстрируя авторский наряд.

К слову, наследница Валентина Абрамовича — Галина, как и ее отец увлекается модой. Девушка выпускает дизайнерскую одежду для детей.