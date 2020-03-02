61-летняя Марина Юдашкина предстала в Париже в брючном костюме

Валентин Юдашкин 8 марта в Кремлевском дворце представит новую коллекцию одежды. На шоу будут присутствовать звезды отечественного шоу-бизнеса. Перед важным событием семья модельера отправилась в Париж, где проходит Неделя моды. Юдашкины завершают последние приготовления перед мероприятием. Однако время от времени близкие кутюрье делятся снимки. Так, 61-летняя Марина Юдашкина поделилась кадром из фешенебельного отеля.

Супруга модельера всегда одевается элегантно. На этот раз она подчеркнула фигуру черным брючным костюмом. Брюки клеш и приталенный жакет зрительно вытянули силуэт. Белая блузка разбавила монохромный образ, а кудри и неброский макияж завершили аутфит.

Некоторые поклонники восхитились стройностью Марины. «Вы удивительно грациозны», «Вам очень идет этот костюм!», «Леди», «Стать видна, постройнели», — прокомментировали пост подписчики.

Составляет компанию жене Юдашкина их дочь Галина. Девушка успевает воспитывать двоих сыновей и помогать отцу возглавлять Дом моды. Более того, она создает одежду для детей. Она сообщила, что скоро состоится показ, к которому она кропотливо готовится. «Работа кипит, показ уже 3 марта, пожелайте нам удачи», — написала Галина.

К слову, она в свое время стала приобщать маму к спорту. Дочь модельера следит за своей фигурой и делает зарядку каждое утро. На новом фото она похвасталась стройными ногами в лосинах, которые дополнила ярким свитером морковного цвета. Добавим, что на Неделю моды в столицу Франции приехали такие звезды, как Светлана Лобода, Ляйсан Утяшева, Ирина Шейк и другие известные персоны.