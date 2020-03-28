«Прилучный нервно курит»: Робби Уильямс посвятил Муцениеце песню после новостей о разводе

Британский певец Робби Уильямс утешил Агату Муцениеце после новостей о разводе с Павлом Прилучным, публично посвятив ей песню. На днях 46-летний исполнитель вышел в «прямой эфир», чтобы поддержать находящихся на карантине поклонников по всему миру. Отдельное внимание Уильямс уделил русским людям и актрисе Агате Муцениеце, с которой он познакомился пару месяцев назад во время концерта в Арабских Эмиратах. Тогда Агата рассказывала, что супруга Уильямса – Айда Филд — пригласила ее за кулисы, где Муцениеце даже успела сделать совместный снимок с Робби.

В непростой для Муцениеце период Робби решил поддержать подругу и спел для нее популярную песню из своего репертуара «Party like a Russian».

«Это песня, которую я хотел бы посвятить всем людям, живущим в России. Я думаю о вас. Эта песня для Агаты. Наслаждайтесь отдыхом! Давайте начнем исполнять», — высказался Уильямс.

Судя по всему, поступок Уильямса стал для Муцениеце сюрпризом. Девушка была приятно удивлена поступком Робби и поспешила поделиться видео с фолловерами. Те также не остались в стороне и признались – они рады за Муцениеце. «Прилучный нервно курит в сторонке», «Агата, это очень круто», «И живешь ты себе тихонечко, а о тебе думает Робби Уильямс», «Прикольно он ваше имя произносит», — высказались они.