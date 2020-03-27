«Документы менять не хочу»: Агата Муцениеце объяснила, почему оставит фамилию Прилучного

Актриса и телеведущая побывала на шоу у Ивана Урганта.

Знаменитая актриса Агата Муцениеце накануне стала героиней программы «Вечерний Ургант». Ведущий шоу не смог обойти тему развода звезды с Павлом Прилучным, поэтому практически с первых минут интервью поспешил задать вопрос, будет ли Агата менять фамилию.

«Фамилию оставлю. Ну, а что? Все эти документы менять я не хочу. Геморрой», — категорично ответила актриса.

На что Иван отреагировал словами поддержки и согласился, что Агата подобрала правильное слово для характеристики ситуации. Фамилию Прилучного актриса взяла сразу после свадьбы, в 2012 году, но оставила свою девичью в качестве сценического псевдонима.

Напомним, о том, что пара Прилучного и Муцениеце приняла решение расстаться, стало известно из первых уст. Актеры одновременно опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» комментарии о разводе. Решение, по их словам, было обоюдным, и отныне они уже не муж и жена.