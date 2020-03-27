«В лучшем городе»: Милославская поделилась трогательным совместным снимком с Петровым

Стася Милославская поделилась с поклонниками трогательным совместным снимком с Александром Петровым. Из-за пандемии коронавируса у обоих актеров отменились спектакли и съемки. В связи с этим всегда занятой Петров стал больше времени проводить со своей возлюбленной. Стася призналась: к карантину она относится очень серьезно, старается не появляться в общественных местах, не ездить на общественном транспорте и не гулять по городу. Иногда Милославская и Петров позволяют себе наведаться в гости к близким друзьям.

Пятничным вечером Милославская предалась ностальгии и обнародовала архивный кадр из совместной поездки с Александром в Нью-Йорк. На снимке возлюбленные заманчиво позируют на фоне красот города, а легко одетый Петров трогательно целует девушку в лоб.

«В декабре в лучшем городе на всей планете», — припомнила Милославская обстоятельства, при которых был сделан снимок.

Многие поклонники пары оказались в восторге от увиденного. Некоторые умилялись нежности и заботе, с которой Александр целует свою половинку. «Самые!», «Вупсень и Пупсень», «Ну что за милота?», «Вот смотришь и удивляешься, насколько гармоничные бывают пары», «Боже, какая же вы красивая пара», «Прелести», «Мур-мур, лямур», — забросали они позитивными комментариями актеров.