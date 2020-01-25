Милославская емко поздравила «человека» Петрова с днем рождения

24-летняя Стася Милославская трогательно и емко поздравила возлюбленного – актера Александра Петрова с днем рождения. 25 января лауреат «Золотого орла» отмечает 31-летие. Артистка предпочла не расписывать длинных и пафосных речей, свойственных подобным поводам, но оттого слова не стали менее значимыми.

«С днем рождения, человек», — написала она и приложила совместный снимок с Сашей.

На опубликованном черно-белом кадре Петров выглядит счастливым и умиротворенным. Нарядная Стася рядом с ним не менее прекрасна.

Многие поклонники пары также поспешили присоединиться к поздравлениям и передали Александру много пожеланий счастья, здоровья и творческих успехов.

Некоторые, впрочем, поспешили упрекнуть Милославскую в немногословии. «Хоть бы «человек» с большой буквы написала. Скоро совсем поздравлять перестанут от души,«жив », «не сдох», ну и «будь», — высказали свое мнение они.