«Очень расстроилась»: Жасмин обеспокоена состоянием Лещенко

Побывавшая на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы Жасмин переживает за состояние Льва Лещенко. Напомним, 16 марта родственница композитора отпраздновала юбилей – ей исполнилось 60. На вечеринке присутствовали многие известные всей стране люди: Николай Басков, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева, Александр Буйнов, Лев Лещенко и Жасмин. Спустя практически неделю стало известно: прибывший из Америки Лещенко болен коронавирусом. Позже с подозрением на болезнь был госпитализирован и Игорь Николаев. Сейчас поклонники всерьез переживают за состояние остальных звезд.

Порталу Teleprogramma.pro Жасмин рассказала, что у нее симптомов коронавируса пока не появилось. Чтобы перестраховаться, в ближайшее время она обязательно сдаст анализы. Сильнее же всего певица переживает за состояние Лещенко – недавно народный артист оказался в реанимации.

«Я очень расстроилась, узнав о госпитализации Льва Валерьяновича, это не только мой добрый друг, это давний друг всей нашей семьи. Мы действительно встречались на юбилее Аллы Крутой 13 марта, две недели назад, на тот момент он выглядел бодрым и энергичным. Нет 100-процентной гарантии, что Лев Валерьянович заразился до юбилея Аллы Крутой, это могло произойти и после», — озвучила свои соображения она.

Ранее решение о самоизоляции приняли Геннадий Хазанов и Аркадий Укупник – те пересекались с Лещенко на съемках программы «Привет, Андрей».