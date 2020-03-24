Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку Сару с хое-гуштом

Певица Жасмин представила в Сети свою 90-летнюю бабушку Сару. Именно в ее честь назвали певицу (Жасмин — это сценический псевдоним).

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Бабушка звезды — мама ее знаменитого отца-балетмейстера, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Льва Яковлевича Манахимова. Живет она в Дербенте.

На снимке женщина запечатлена со своим коронным блюдом хое-гуштом, которое считается национальным у горских евреев. Его обычно готовят из курицы с каштанами в заливке из яиц.

Бабушка Сара не случайно появилась на страничке звезды. Таким образом Жасмин предложила временную изоляцию пожилых людей на ближайший период.