Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку Сару с хое-гуштом

Певица Жасмин представила в Сети свою 90-летнюю бабушку Сару. Именно в ее честь назвали певицу (Жасмин — это сценический псевдоним).
Бабушка звезды — мама ее знаменитого отца-балетмейстера, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Льва Яковлевича Манахимова. Живет она в Дербенте.
На снимке женщина запечатлена со своим коронным блюдом хое-гуштом, которое считается национальным у горских евреев. Его обычно готовят из курицы с каштанами в заливке из яиц.
Бабушка Сара не случайно появилась на страничке звезды. Таким образом Жасмин предложила временную изоляцию пожилых людей на ближайший период.
«Не во всех профессиях, конечно, это возможно, но многие офисы смогли перевести своих сотрудников на работу из дома. Времени стало больше, и, я думаю, это прекрасный повод съездить с тортиком в гости к нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам и отвлечь их, наконец, на какое-то время от просмотра ужасов по телевизору. А заодно привезти продукты, лекарства и все необходимое, чтобы им пореже выходить из дома», — написала певица в личном блоге.