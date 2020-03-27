«У первой в России 20 миллионов»: Ольга Бузова поставила новый рекорд в Instagram

Певица Ольга Бузова установила очередной рекорд в российском сегменте Instagram. Известная телеведущая преодолела отметку в 20 миллионов подписчиков. По словам артистки, для нее это буквально невообразимое число людей и она не могла когда-либо подозревать, что так много жителей России и других стран будут регулярно и с интересом наблюдать за ее жизнью. Бузова искренне поблагодарила каждого из своих читателей и призналась им в безумной любви.

Жених Ольги, Давид Манукян, заметил, что это настоящий рекорд.

«У первой в России 20 миллионов» — похвалил возлюбленную блогер.

Напомним, свой первый рекорд певица установила еще в конце января этого года, тогда у нее набралось 19,1 миллион подписчиков и такого количества в России нет ни у кого из ее коллег по шоу-бизнесу.