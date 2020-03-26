«Обычное женское недопонимание»: Бузова помирилась с сестрой после затяжного конфликта

Ольга Бузова помирилась с младшей сестрой Анной после затяжного конфликта. В этом телеведущая уверила подписчиков и Алену Жигалову в программе «Алена, блин». Ольга рассказала, что на самом деле никакого вселенского недопонимания между ею и Аней не было. Один внимательный подписчик подметил, что Бузова-младшая отписалась от старшей сестры в Instagram, после чего в СМИ появились многочисленные теории о причинах произошедшего. Ни одна из них, к слову, действительности не соответствует.

«Сейчас у нас, слава Богу, все нормально. Это было из серии «поругаться из-за печенюшки». Мы с ней очень разные. Просто это, к сожалению, каким-то образом вылезло. Она просто от меня отписалась, я от нее в ответ отписалась, и об этом узнали люди. Это было обычное женское недопонимание», — отметила она.

Прояснила Бузова и ситуацию с полетом в бизнес-классе, о которой так много говорили в прессе. Тогда журналисты заявляли, что Ольга якобы отказалась покупать сестре билет, сославшись на его высокую стоимость. Бузова-старшая назвала эту ситуацию «бредом» и растолковала, что изначально все детали поездки были согласованы. Подруги, по уверениям Ольги, сами отказались от полета в «бизнесе», поскольку разница с экономом отмечалась почти в миллион рублей.

«Мои подруги не были бы моими подругами, если бы тогда они сказали – мы летим в «бизнесе». На день рождения Аня не пришла, потому что болела и лечилась дома. Я ее позвала. У нас сейчас все хорошо, мы переписывались в группе, где еще состоит и папа. Прекрасно все», — успокоила всех она.