«Зачем тогда выходить замуж?»: Бузова не хочет составлять брачный контракт с Манукяном

Ольга Бузова отказалась от идеи составлять брачный контракт с Давидом Манукяном. Телеведущая припомнила, что, будучи замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, она столкнулась с этим документом лично. Когда спортсмен озвучил свою идею, Бузова была оскорблена до глубины души.

«Я такой человек, что я лишнего и чужого никогда не возьму. Мне было так больно осознавать, что он подстраховывается как будто бы. По-женски мне было очень больно, хоть я и понимаю, что это нормальная человеческая практика. Потом состоялся развод, и ты знаешь, что я ни копейки у него не взяла, хотя могла по судам ходить. Более того, даже отдала все», — поделилась своей точкой зрения Ольга в YouTube-шоу «Алена, блин».

Смущать своего нового возлюбленного подписанием бумаг Ольга не хочет. По ее уверениям, отношения, в которых нужны эти документы, не должны рождаться вовсе.

«Это стремно. Не знаю, может, это моя эмоциональность, моя вера. Нельзя в космос посылать вот такие мысли. Если я буду делать брачный контракт, значит, я априори подозреваю в том, что он меня обчистит. Зачем тогда выходить за него замуж? Логично? Но если такой разговор будет, будем решать вместе», — подвела черту она с беседе с Аленой Жигаловой.