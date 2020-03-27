«Нахожу плюсы»: Самойлова распланировала карантинный досуг до мая

Модель собирается заниматься саморазвитием и даже попробует себя в садоводстве.

Недавно вернувшаяся из Майами Оксана Самойлова распланировала свой досуг на карантине. Напомним, модель вместе со своими детьми и мужем — рэпером Джиганом — прилетели в Россию после нескольких месяцев нахождения в Америке: там у пары появился на свет долгожданный сын Давид.

По возвращении домой Самойлова ответственно заявила, что готова отбыть на самоизоляции две недели, Джиган же позвал к себе домой старых знакомых, после чего столкнулся с осуждением в Сети.

Подписчикам Оксана рассказала, что находиться дома на постоянной основе ей пока не привычно. Однако у нее уже есть примерный план, как она будет действовать, пока не стихнет пандемия.

Первым делом Самойлова решила избавиться от дел, которые копились годами. Отдельное внимание Оксана уделит саморазвитию: тренировкам и онлайн-курсам. Помимо прочего, модель намерена прибрать дом и даже освоить садоводство.

«Пока что я нахожу плюсы в изоляции, потому что есть возможность сделать все дела по дому. Дети тоже не скучают, они счастливы быть дома. Я даже купила им игру Sims, но это на совсем грустные времена, пока им играть и гулять во дворе не надоело. Если все затянется, у меня есть план Б, где я делаю грядки, строю теплицу, сажаю огурцы, помидоры, клубнику. Вот уже апрель и май — есть чем заняться», — поиронизировала она.

Подписчиков Самойлова призвала не грустить. Многодетная мать уверена: ситуация с пандемией должна решиться до лета — а значит, в скором времени люди снова смогут вернуться к своему привычному ритму жизни.