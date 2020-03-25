«Давидик просто в шоке!»: Самойлова впервые нарядила сына в пуховый комбинезон для прогулки

Оксана Самойлова и Джиган еще до Нового года приехали в Майами. Рэпер настоял, чтобы именно там родился его первый сын. Роды прошли в клинике без осложнений. Модель уже на третий день выписалась вместе с малышом. Однако не прошло и месяца, как в звездной семье произошел скандал. По некоторым данным, артист злоупотребил запрещенными веществами и поднял руку на жену. Сама девушка вышла на связь только спустя несколько дней и заверила, что ее никто не бил.

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10 дней пара не могла вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. Оксана почти не выходила на связь все это время. А оказавшись дома, она призналась, что последний месяц стал худшим в ее жизни. Подробностей девушка озвучивать не стала, но намекнула, что у нее все же есть конфликт с Джиганом. Она перестала носить обручальное кольцо. Самойлова публикует только кадры с детьми. Она разбирает чемоданы, занимается спортом и следит за наследниками в условиях самоизоляции.

Накануне модель решила, что детям следует подышать свежим воздухом. Она позволила им выйти поиграть во двор особняка. Своего сына Давида девушка впервые вынесла на улицу, где температура ниже нуля. Она облачила его в белый пуховый комбинезон с принтом в виде медвежат.

«Давидик просто в шоке! Скажи: „Что это на меня надели такое, да?!“ Первый раз идет человек гулять в таком холоде. Скажи: „Я к такому не привык“. Бедняжка моя», — сказала Оксана.

Многие поклонники пришли в восторг от снимка. Они стараются поддерживать девушку в непростой ситуации. Тем временем Джиган днем играет с детьми, а вечером отдыхает с друзьями.