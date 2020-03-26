«Все поправимо»: Самойлова начала приводить себя в форму после четвертых родов

Супруга Джигана не теряет времени на карантине. Она занимается уборкой, а также устраивает себе домашние тренировки.

Оксана Самойлова недавно призналась, что пережила самый худший месяц в жизни. После родов в Майами, когда девушка стала мамой сына Давида, произошел скандал с ее мужем Джиганом.

Что случилось в звездной семье, неизвестно, но Оксана больше не говорит о супруге и не публикует фото с ним. Она полностью сосредоточилась на детях. После возвращения в Россию модель сняла обручальное кольцо.

Пара живет в большом доме. Кажется, что они договорились не пересекаться, пока находятся на карантине. Джиган то приглашает своих друзей, то играет с детьми. Самойлова несколько дней разбирала чемоданы, а потом занялась уборкой. Она убрала елку, которая так и стояла с Нового года. Девушка решила, что самое время начать домашние тренировки. Хотя после четвертой беременности всего спустя несколько дней она выглядела так, будто и не рожала.

«Решила не терять время даром и сейчас буду заниматься. Купила себе коврик, гантели, резинки… Полностью готова к домашним тренировкам!» — поделилась Оксана в Instagram stories.

Супруга рэпера показала свою стройную фигуру в спортивном топе и легинсах. Модель не стала скрывать, что ее фигура далеко не идеальна.

«Я нормально, кстати, выгляжу. Ну, конечно, кожа у меня такая… как после беременности, но это всё поправимо! У меня даже есть пресс», — похвасталась брюнетка.

Она стала делать упражнения на коврике, а дочки к ней присоединились. Правда, маленький сын вскоре заявил о себе, прервав тренировку своей мамы. А накануне Самойлова впервые погуляла с Давидом возле дома. Мальчик раньше видел только океан, поэтому его пришлось укутать в пуховый комбинезон.