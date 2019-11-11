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Меньшова научилась бороться со стрессом с помощью одной лишь фразы

Жизненный урок ей преподали еще в институте.

Меньшова научилась бороться со стрессом с помощью одной лишь фразы
Юлия Меньшова поделилась универсальным рецептом борьбы со стрессом ФОТО: https://www.instagram.com/juliavmenshova/

Юлия Меньшова поделилась важным жизненным уроком, который ей преподали еще во времена студенчества. Этот опыт может быть полезен каждому, так как касается стресса.

«Вопрос: «как вы справляетесь со стрессом?», ставит меня в тупик. Никак», — рассуждает Меньшова.

Такое спокойствие актриса приобрела еще во времена учебы. Как-то однокурсник сказал фразу, которая заставила ее задуматься: «да кто тебе, собственно, обещал, что ты будешь счастливой?»⠀

«Этот вопрос меня просто убил. Тотально потряс и перевернул мировоззрение», — делится воспоминаниями Меньшова.

Она долго думала об услышанном и только спустя время поняла правильность данного замечания, «но только в вопросе – счастья».

Оказалось, что позиция «никто ничего обещать и не должен» верна. А счастье вовсе не за горизонтом и даже не во вне, счастье внутри каждого человека, главное научиться преодолевать тупиковое состояние.

«Жизнь — это постоянное преодоление. Трудных обстоятельств, неуспеха, ошибок. И это — НОРМА 👆🏻А не наоборот. Нега и блаженство — приятный бонус», — делится с подписчиками актриса.

Стресс, по ее мнению, это не что иное, как разница между ожиданием и реальностью.

«Если ждешь легкости бытия, тут можно обломиться неслабо, конечно. Но если ваши ожидания адекватны, то насыщенный ритм жизни и сопутствующие ей сложности порождают не стресс, а нормальную и естественную усталость. Не будем усугублять и нагнетать», — призвала Юлия пользователей.

Ранее актриса поделилась происшествием, которое приключилось с нею в аэропорту. Она летела на спектакль в Киров, но пропустила посадку на самолет. В авиакомпании заверили, что пассажирку искали по всему аэропорту, но она не отозвалась. У самой Меньшовой иная версия случившегося, — сообщает 5-tv.ru.

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Юлия Меньшова
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Меньшова научилась бороться со стрессом с помощью одной лишь фразы
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