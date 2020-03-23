Ночевка в депо и сосиски в складчину: Юлия Меньшова вспомнила свое свадебное путешествие

В 1997 году актриса и ее супруг отстали от поезда в другой стране.

Актриса Юлия Меньшова поделилась в Instagram безумной историей, сделавшей ее свадебное путешествие незабываемым. Артистка рассказала, что поженилась с мужем в июне 1997 года, после чего пара решила поехать в Прагу на поезде.

Приключения начались в Польше, на станции Варшава-товарная. Супруг предложил Юлии пости прогуляться и зайти в буфет по причине того, что состав должен был стоять два часа. Актриса отказывалась, но потом сдалась, и, взяв с собой 10 долларов, пошла на прогулку. Пара вернулась на перрон через 20 минут, но своего поезда не обнаружила.

больше по теме Юлия Меньшова спустя годы определила секрет своего успеха По мнению артистки, успешные люди избегают иллюзий и быстро реагируют на перемены.

В тот месяц в Европе бушевали наводнения, из-за чего руководство станции, никого не оповестив, оперативно разгружало поток на железной дороге. Вместе с супругами забытыми оказались еще семь пассажиров, один из которых был итальянцем, отправившемся в кругосветное путешествие, двое проводников и сама начальница поезда.

«Ситуация аховая. В поезде уехали не только вещи, деньги, но и документы. Значит, мы не могли ни вернуться в Россию, ни догнать поезд за пределами Польши, — вспоминает Юлия. — Денег у всех с собой — копейки».

Двенадцать горемык доехали на электричке до главной варшавской станции, но не успели догнать свой поезд. Ночевали в отцепленном вагоне в депо на стареньких матрасах, скинулись на сосиски и хлеб. В этой «ночлежке» всей группе пришлось дожидаться, когда же их состав поедет обратно. Была слабая надежда, что вещи не украли, и они все еще в вагоне.

«Проводники научили нас принимать в туалете вагона «душ». В большие пластиковые бутылки набирается теплая вода из титана, встаешь на унитаз, и поливаешься сверху. Офигенный лайфхак, я вам доложу», — рассказала Меньшова.

Через два дня поезд вернулся, и оказалось, что проводницы вагона спрятали вещи актеров у себя, поэтому ничего не пропало. Другим пассажирам повезло меньше.

«На перроне мы попросили зафиксировать момент наивысшего счастья случайного прохожего на бесценный для нас пленочный фотоаппарат. В общем, то, что вы видите — это наша самая первая фотография из свадебного путешествия!» — объяснила Юлия опубликованную фотографию.

Оказалось, что по правилам железной дороги путешественники по своим билетам имели право доехать до пункта назначения на любом следующем поезде. Супруги воспользовались этой возможностью и все-таки побывали в Праге. Но красота чешской столицы уже не могла перебить им впечатления от двух дней скитаний по вокзалам.