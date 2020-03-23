Ночевка в депо и сосиски в складчину: Юлия Меньшова вспомнила свое свадебное путешествие

Актриса Юлия Меньшова поделилась в Instagram безумной историей, сделавшей ее свадебное путешествие незабываемым. Артистка рассказала, что поженилась с мужем в июне 1997 года, после чего пара решила поехать в Прагу на поезде.
Приключения начались в Польше, на станции Варшава-товарная. Супруг предложил Юлии пости прогуляться и зайти в буфет по причине того, что состав должен был стоять два часа. Актриса отказывалась, но потом сдалась, и, взяв с собой 10 долларов, пошла на прогулку. Пара вернулась на перрон через 20 минут, но своего поезда не обнаружила.
В тот месяц в Европе бушевали наводнения, из-за чего руководство станции, никого не оповестив, оперативно разгружало поток на железной дороге. Вместе с супругами забытыми оказались еще семь пассажиров, один из которых был итальянцем, отправившемся в кругосветное путешествие, двое проводников и сама начальница поезда.
«Ситуация аховая. В поезде уехали не только вещи, деньги, но и документы. Значит, мы не могли ни вернуться в Россию, ни догнать поезд за пределами Польши, — вспоминает Юлия. — Денег у всех с собой — копейки».
Двенадцать горемык доехали на электричке до главной варшавской станции, но не успели догнать свой поезд. Ночевали в отцепленном вагоне в депо на стареньких матрасах, скинулись на сосиски и хлеб. В этой «ночлежке» всей группе пришлось дожидаться, когда же их состав поедет обратно. Была слабая надежда, что вещи не украли, и они все еще в вагоне.
«Проводники научили нас принимать в туалете вагона «душ». В большие пластиковые бутылки набирается теплая вода из титана, встаешь на унитаз, и поливаешься сверху. Офигенный лайфхак, я вам доложу», — рассказала Меньшова.
Через два дня поезд вернулся, и оказалось, что проводницы вагона спрятали вещи актеров у себя, поэтому ничего не пропало. Другим пассажирам повезло меньше.
«На перроне мы попросили зафиксировать момент наивысшего счастья случайного прохожего на бесценный для нас пленочный фотоаппарат. В общем, то, что вы видите — это наша самая первая фотография из свадебного путешествия!» — объяснила Юлия опубликованную фотографию.
Оказалось, что по правилам железной дороги путешественники по своим билетам имели право доехать до пункта назначения на любом следующем поезде. Супруги воспользовались этой возможностью и все-таки побывали в Праге. Но красота чешской столицы уже не могла перебить им впечатления от двух дней скитаний по вокзалам.