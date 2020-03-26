Разин передумал судиться с Лещенко после новостей о болезни артиста

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отозвал иск ко Льву Лещенко после новостей о болезни исполнителя. Несколько дней назад журналисты выяснили, что 78-летний народный артист оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Вместе с ним была госпитализирована и супруга Ирина. В четверг, 26 марта, диагноз якобы подтвердился, однако близкий друг Лещенко Владимир Винокур позже заявил, что речь идет о пневмонии.

Как только продюсер Андрей Разин узнал о непростом состоянии Лещенко, он принял решение отозвать поданный в суд иск о защите чести и достоинства. В личном микроблоге в Instagram он пояснил, что несчастье Льва Валерьяновича заставило его еще раз взглянуть на ситуацию с другой стороны.

«Лев Валерьянович, как жертва в данном вопросе, просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и, чтобы он, как можно быстрее, вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею. А вот с Малаховым и Шатуновым мы будем далее судиться», — акцентировал внимание он.

Конфликт между Разиным и Лещенко произошел на съемках передачи «Привет, Андрей». Тогда Лещенко заявил, что «Ласковый май» обязан своей популярностью именно Шатунову, Разин же являлся «просто администратором». Это мнение продюсеру не понравилось, из-за чего тот решил подать на оппонента в суд.