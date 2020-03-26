«Нет понимания, являюсь ли носителем»: Тимати уединился на карантине по возвращении с Мальдив

Тимати ушел на карантин после возвращения с Мальдивских островов. Напомним, рэпер покинул Россию неделю назад, несмотря на предостережения не уезжать из-за стремительного распространения коронавируса. В четверг, 26 марта, музыкант вернулся и вышел с подписчиками в «прямой эфир», где рассказал, что не знает наверняка, успел ли он заразиться. Сейчас рэпер ушел на карантин в частном доме без Анастасии Решетовой и маленького Ратмира. Чтобы понять, болен ли он или нет, Юнусов намерен несколько раз сдать анализы.

«Нет пока четкого понимания, являюсь ли я носителем, так как я летел с Мальдивских островов, я был в аэропорту, летел в самолете. Буду сдавать анализы раза три или четыре», — отметил он.

Тимати рассказал, что среди его знакомых и друзей есть те, кто сдавал анализы неоднократно, но они всякий раз были чистыми. Носительство проявилось лишь в один из последних дней, поэтому он сам намерен быть максимально внимателен как к себе, так и к своим близким.

Ранее Анастасия Решетова заявила, что Тимати улетел на Мальдивы в одиночку, предварительно посоветовавшись с ней. Планировалось, что на островах рэпер будет совмещать работу и отдых, а Настя продолжит развивать собственный косметический бизнес.