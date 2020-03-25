Возлюбленная Тимати заговорила о рождении второго ребенка

Тимати уже пять лет воспитывает дочку Алису от своей экс-возлюбленной Алены Шишковой. Сам он строит отношения с новой избранницей Анастасией Решетовой. Пара редко говорит о личной жизни. Поклонникам приходится лишь гадать, сыграли они свадьбу или нет. Однако недавно возлюбленная подарила артисту второго ребенка. У них родился сын Ратмир. Рэпер присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки.

Недавно малышу исполнилось пять месяцев. Решетова за это время успела сменить няню и привыкнуть к новому статусу. Девушка успешно совмещает работу и материнство. Она отмечает, что старается сама заниматься наследником. Возлюбленная Тимати призналась, что мечтала именно о мальчике. Она также рассказала, что хочет и второго ребенка, но не в 2020 году.

«Я говорю чисто про себя. Я не хочу беременеть на данный момент», — отметила Анастасия. «Сейчас очень проблемное время. И проблемы касаются большей части населения Земли. Ответственное отношение к своему и чужому здоровью поможет справиться с пандемией», — пояснила она в соцсети.

Похоже, что в будущем Тимати станет многодетным отцом. Сейчас он отдыхает на Мальдивах. Решетова нисколько не обижается на своего избранника, хотя тоже мечтает об отдыхе. Она рассказала, что рэпер очень скучает по сыну и дочке. А пока девушка не высыпается, так как у малыша режутся зубы. Но Анастасия старается справляться с материнскими обязанностями.