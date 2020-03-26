«Не успеваю»: Юлия Ковальчук призналась, что дел на карантине очень много

Время на карантине каждая знаменитость проводит по-разному. Но условно всех можно разделить на две группы: тех, кто страдает в изоляции и уже сильно соскучился по работе, и тех, кто каждую минуту стремится использовать продуктивно. Певица Юлия Ковальчук призналась – некогда даже в «Инстаграме» посидеть:

«Не успеваю каждый день делиться с вами фоточками, но как выяснилось, на карантине дел дома и в семье навалилось еще больше», — рассказала звезда в личном микроблоге.

Вдобавок знаменитая артистка занялась учебой – она вернулась к изучению испанского языка. А еще в ближайших планах у нее запуск онлайн-курса, «прямой эфир» с подписчиками о секретах красоты, а также онлайн-концерт. Действительно, скучать певице некогда.

Кстати, тема «прямых эфиров» в «Инстаграм» набирает обороты и становится все популярнее. Запустила волну онлайн-диалогов блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая приглашает самых разных звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса.