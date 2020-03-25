«Не узнать»: Юлия Ковальчук без макияжа и укладки напугала поклонников

Юлия Ковальчук недавно отпраздновала день рождения своего возлюбленного Алексея Чумакова. Пара вместе уже 12 лет, а вот в браке они состоят только с 2013 года. Они часто вместе выходят в свет, а также заботятся о дочке Амелии, которой два года. Кроху пара оберегает от лишнего внимания, поэтому увидеть фото с ней большая редкость. Но поклонники уверены, что девочка унаследовала красоту и обаяние своей мамы.

Сейчас Юлия и Алексей находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса. Так как в стране запретили устраивать культурно-массовые мероприятия, большинство звезд воспользовались возможностью и проводят время с родными. Однако Чумаков нашел способ радовать фанатов даже дистанционно. Он устраивает онлайн-концерты. А вот его жена решила провести время с пользой. Накануне она опубликовала новое селфи.

В кадре Ковальчук предстала без макияжа и укладки. Она нанесла на лицо питательную маску, а волосы покрыла полотенцем. Певица без стеснения позировала в халате в домашней обстановке. По всей видимости, она только приняла душ и решила сделать несколько процедур по уходу за кожей. «Пришло время по-настоящему вас напугать!» — заявила артистка.

Некоторые поклонники признались, что не сразу узнали звезду. Другие восхитились женой Чумакова. «Действительно очень страшно», «Красотка! С таким лицом макияж не нужен», «Ой, это точно вы, Юля?», «Не узнать», «А это вы? Что-то не очень похожи!», «Красоту ничем не испортишь», — прокомментировали пост подписчики.