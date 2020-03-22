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«Я видела все»: Галкин с Пугачевой поцеловались на «прямом эфире» у Ивлеевой

Знаменитый артист и известная блондинка общались в Инстаграме почти два часа.  К ним на минуту присоединилась Примадонна.

«Я видела все»: Галкин с Пугачевой поцеловались на «прямом эфире» у Ивлеевой
МАКСИМ ГАЛКИН И АЛЛА ПУГАЧЕВА/GLOBALLOOKPRESS.COM

В период карантина каждый артист стремится занять себя полезными и интересными делами, придумать что-то яркое и запоминающееся. Блогер Анастасия Ивлеева и артист Максим Галкин  под бокал вина решили провести совместный прямой эфир в Инстаграме. Они развлекали друг друга и своих зрителей смешными историями, шутками, делились планами на ближайшее время. Не обошлось и без сюрпризов: на огонек заглянула Алла Пугачева. Супруг предложил Примадонне винца, на что певица ответила:

«Нет, чтобы мне это предложил, когда я в школе училась. Я не отказалась бы», — произнесла в камеру Алла Борисовна. И обратилась к Ивлееевой: «Не могу, ты сама говоришь, надо выглядеть хорошо».

Настя Ивлеева, Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: скриншот/Instagram.com/stories/_agentgirl_

Певица действительно выглядела очень свежо, без макияжа и с домашней укладкой.

«Алла Борисовна, вы выглядите просто очаровательно! И без фильтров! Я вот с фильтром сижу», — поспешила сделать комплимент певице звезда вайнов. А когда Галкин пожелал спокойной ночи супруге, поцеловав в прямом эфире, Ивлеева  буквально растаяла: «Ой, ой, мои хорошие, все. Я видела все, можно заражаться», — воскликнула блогер.

Прямой эфир двух знаменитых телеведущих длился практически два часа. Галкин и Ивлеева обсудили ситуацию с коронавирусом, взяли друг у друга интервью и договорились периодически проводить подобные совместные эфиры чаще.

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