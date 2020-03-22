«Я видела все»: Галкин с Пугачевой поцеловались на «прямом эфире» у Ивлеевой

Знаменитый артист и известная блондинка общались в Инстаграме почти два часа. К ним на минуту присоединилась Примадонна.

В период карантина каждый артист стремится занять себя полезными и интересными делами, придумать что-то яркое и запоминающееся. Блогер Анастасия Ивлеева и артист Максим Галкин под бокал вина решили провести совместный прямой эфир в Инстаграме. Они развлекали друг друга и своих зрителей смешными историями, шутками, делились планами на ближайшее время. Не обошлось и без сюрпризов: на огонек заглянула Алла Пугачева. Супруг предложил Примадонне винца, на что певица ответила:

«Нет, чтобы мне это предложил, когда я в школе училась. Я не отказалась бы», — произнесла в камеру Алла Борисовна. И обратилась к Ивлееевой: «Не могу, ты сама говоришь, надо выглядеть хорошо».

Певица действительно выглядела очень свежо, без макияжа и с домашней укладкой.

«Алла Борисовна, вы выглядите просто очаровательно! И без фильтров! Я вот с фильтром сижу», — поспешила сделать комплимент певице звезда вайнов. А когда Галкин пожелал спокойной ночи супруге, поцеловав в прямом эфире, Ивлеева буквально растаяла: «Ой, ой, мои хорошие, все. Я видела все, можно заражаться», — воскликнула блогер.

Прямой эфир двух знаменитых телеведущих длился практически два часа. Галкин и Ивлеева обсудили ситуацию с коронавирусом, взяли друг у друга интервью и договорились периодически проводить подобные совместные эфиры чаще.