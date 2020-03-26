«Вечно молодые»: Бабкина поделилась редким совместным снимком с молодым возлюбленным

Недавно справившая юбилей 70-летняя Надежда Бабкина поделилась совместным снимком с молодым гражданским мужем. Руководитель ансамбля «Русская песня» нечасто балует своих подписчиков кадрами с Евгением Гором. Во время передачи «Секрет на миллион» артистка признавалась – она старается не появляться с возлюбленным на людях, поскольку не хочет портить Гору репутацию. Евгений активно взаимодействует в социуме, из-за чего необоснованные слухи вокруг пары могут навредить ему.

Гор, однако, не мог пропустить торжества в честь 70-летия любимой женщины. На мероприятии мужчина появился в молодежном образе, благодаря которому «скинул» еще несколько лет. В тон кепке и обуви Евгения Надежда подобрала ободок для волос. Снимком совместного танца Бабкина поделилась на личной странице в Instagram.

«С Женькой в танце кружимся», — сопроводила она фото.

Фолловеры от нежного кадра оказались в восторге. «Какая вы классная, так держать», «Вы похожи! Любви и счастья», «Вечно молодые», «Красивая пара», «Красивые и счастливые», «Пусть у вас все будет отлично», — пожелали они Надежде и Евгению всех благ.