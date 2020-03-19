«Ценить кого-то начинаешь после 30»: отметившая юбилей Бабкина не чувствует возраста

Как и в молодости, артистка очень любит ухаживать за собой и старается уделять время семье.

Отметившая юбилей народная артистка Надежда Бабкина не чувствует возраста. 19 марта певице исполнилось 70 лет, однако столь весомая цифра в паспорте ее вовсе не пугает – знаменитость признается, что до 30 лет вообще не вполне понимала жизнь. Только перескочив этот рубеж, Бабкина научилась ценить людей, которые находятся рядом с ней.

«До 30 лет вообще редко бывает, что тебе кто-то нужен. Ценить кого-то по-настоящему, без эгоизма, начинаешь только в зрелом возрасте. Женщины, которым 30–34, если рожают, то с любовью в сердце, если выходят замуж, то осознанно», — передают ее слова «Известия».

Как и любая женщина, Бабкина любит ухаживать за собой. В напряженном рабочем графике (Надежда играет в театре, руководит ансамблем «Русская песня», является членом жюри «Модного приговора» и многое другое) певица старается обязательно найти время, чтобы пройтись по магазинам, сделать укладку и заглянуть на массаж. Последний, кстати, очень расслабляет знаменитость.

Не стесняется Надежда иногда дать себе передышку — поспать до обеда и неспешно попить чай. Правда, к середине дня все равно начинает активничать. Признается — таков склад ее характера.

«Охота ли мне отойти от всей этой суеты? Побыть одной? Честно скажу: только об этом и мечтаю. Часа в два все равно начинаются топотушки. Чем это заканчивается? К вечеру все равно ухайдакиваешься», — отметила она.