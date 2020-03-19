«Телефон трезвонит без умолку»: Бабкина рассказала, как встретила юбилей

Надежда Бабкина рассказала, как встретила юбилей. Напомним, 19 марта народной артистке исполняется 70 лет. С важной датой певицу поспешили поздравить родственники, друзья и коллеги по сцене.

Бабкина отметила, что с самого утра ей постоянно звонят люди. Нередко Надежда даже не успевает взять трубку. Много сообщений с теплыми словами поступает ей и в социальных сетях. Поблагодарить за это Бабкина решила публично.

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«Сегодня мне семь — ноль! Дорогие мои, как же приятно, что с самого утра телефон трезвонит без умолку, такое большое количество близких людей хотят поздравить в такой важный для меня день! Не могу ответить всем в соцсетях, несмотря на то, что очень хочется! Хочу поблагодарить каждого из вас, за искренние теплые слова», — высказалась она.

Многие поклонники ожидают, что в ближайшее время руководитель ансамбля «Русская песня» даст масштабный концерт в честь важной даты. Многочисленным фанатам Бабкина пожелала быть счастливыми и здоровыми. Сама она, судя по широкой улыбке, счастлива.