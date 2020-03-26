«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева

Едим дома: в Москве на две недели закрывают рестораны, салоны красоты и парки

Из-за эпидемии коронавируса мэр столицы распорядился приостановить работу множества заведений и организаций.

Едим дома: в Москве на две недели закрывают рестораны, салоны красоты и парки
Фото: КП/Фролов Михаил

Чтобы защитить горожан от заражения опасной инфекцией COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 28 марта по 5 апреля закрыть рестораны, кафе, SPA и салоны красоты.

Кроме того, будет приостановлена работа всех парков столицы, торговых центров, детских игровых залов и кинотеатров. По сути, работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Что касается религиозных учреждений, то Собянин призвал верующих воздержаться от их посещения.

До 10 апреля, напомним, действует запрет на проведение спортивных, развлекательных, публичных массовых мероприятий.

Что касается оказания госуслуг, то прием населения в органах власти также временно приостановлен, и получить необходимые услуги можно будет только онлайн.

На период карантина в детских садах будут открыты дежурные сборные группы для детей, чьи родители по каким-то причинам не могут работать удаленно.

Тэги

карантинкоронавирусМоскваСергей Собянин
Loading...