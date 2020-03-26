Едим дома: в Москве на две недели закрывают рестораны, салоны красоты и парки

Чтобы защитить горожан от заражения опасной инфекцией COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 28 марта по 5 апреля закрыть рестораны, кафе, SPA и салоны красоты.
Кроме того, будет приостановлена работа всех парков столицы, торговых центров, детских игровых залов и кинотеатров. По сути, работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Что касается религиозных учреждений, то Собянин призвал верующих воздержаться от их посещения.
До 10 апреля, напомним, действует запрет на проведение спортивных, развлекательных, публичных массовых мероприятий.
Что касается оказания госуслуг, то прием населения в органах власти также временно приостановлен, и получить необходимые услуги можно будет только онлайн.
На период карантина в детских садах будут открыты дежурные сборные группы для детей, чьи родители по каким-то причинам не могут работать удаленно.