Едим дома: в Москве на две недели закрывают рестораны, салоны красоты и парки

Чтобы защитить горожан от заражения опасной инфекцией COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 28 марта по 5 апреля закрыть рестораны, кафе, SPA и салоны красоты.

Кроме того, будет приостановлена работа всех парков столицы, торговых центров, детских игровых залов и кинотеатров. По сути, работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Что касается религиозных учреждений, то Собянин призвал верующих воздержаться от их посещения.

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До 10 апреля, напомним, действует запрет на проведение спортивных, развлекательных, публичных массовых мероприятий.

Что касается оказания госуслуг, то прием населения в органах власти также временно приостановлен, и получить необходимые услуги можно будет только онлайн.

На период карантина в детских садах будут открыты дежурные сборные группы для детей, чьи родители по каким-то причинам не могут работать удаленно.