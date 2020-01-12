«Голос папин»: Джанабаева перестала прятать сыновей Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева, как известно, закрутила роман с Валерием Меладзе, когда он еще состоял в браке с первой женой Ириной. Первое время влюбленные скрывали свои отношения, а потом решили рассказать правду. Певец развелся в 2014 году и женился на экс-солистке группы «ВИА Гра». На тот момент их общему сыну Косте уже было 10 лет. В том же году родился их второй наследник Лука.

Последние годы Джанабаева и Меладзе стали чаще появляться на публике вместе, а вот своих детей они предпочитали прятать. Однако после новогодних каникул, в день, когда выпал пушистый снег в Москве, певица не удержалась и разместила трогательное видео. Она запечатлела подросших наследников во время прогулки по заснеженным улицам. В кадре Костя позвал к себе младшего брата, облаченного в пуховой комбинезон, и стал стряхивать снег с дерева.

Забавы сыновей рассмешили певицу. Альбина не упустила возможности и сделала селфи без макияжа на фоне заснеженной природы. Поклонникам не удалось разглядеть лица мальчиков, но они отметили, что голос старшего наследника похож на папин. Другие одарили артистку комплиментами за ее природную красоту.

«Голос папин! Вот что значит сын отца», «У Кости такой бас», «Какая вы красавица!», «Взрослые рады, похоже, больше детей. Сказка! Красота!», «Какие большие мальчики! Красавцы», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что с прошлого года дома у супругов живет пес, которого принес Меладзе. Ранее Альбина призналась, что с щенком быстро подружился ее сын Лука. «Они бегают, прыгают, в высоту и длину. Страдает все периодически, диван отодвигается во время этих игрищ», — делилась певица.