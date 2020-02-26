Настоящий красавец: Джанабаева поделилась редкими фото с сыном от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева, как известно, выступала в составе группы «ВИА Гра». Именно тогда она познакомилась с Валерием Меладзе. Их роман завязался, когда артист еще был женат. В 2004 году певица родила от него сына, который был назван в честь брата Меладзе Константина. Лишь спустя пять лет исполнитель хита «Самба белого мотылька» признал свое отцовство. Вскоре он развелся и женился на Альбине.

Сейчас у супругов также подрастает пятилетний сын Лука. Влюбленные редко рассказывают о детях и еще реже публикуют их фото. Но 26 февраля Джанабаева сделала исключение. Она опубликовала серию архивных фото, на которых запечатлен ее старший сын. На некоторых кадрах он совсем маленький позирует с мамой и отцом. На последнем снимке Костя уже совсем взрослый с длинными волосами и подтянутым телом.

Наследнику звездной пары исполнилось 16 лет. Поклонники отметили, что он стал настоящим красавцем. Молодой человек не любит лишнего внимания. Ранее Валерий признался, что его сын не планирует идти по стопам мамы и папы. Ему больше интересны наука и спорт, чем шоу-бизнес. А вот младшего сына Джанабаева и Меладзе пока прячут от общественности. Правда певица признавалась, что он очень любит играть с их собакой, которую в прошлом году завел Валерий.

Напомним, что от первого брака у Меладзе есть трое дочерей. Он поддерживает с ними общение. Старшая дочь Инга уже вышла замуж. Торжество состоялось в Марокко. Тогда отец невесты даже выступил для гостей и не смог сдержать слез.