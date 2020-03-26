Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев намекнул на скорую свадьбу с Татьяной Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц — известная актриса и телеведущая. Пять лет она прожила в браке с актером Иваном Жидковым. У них родилась дочь Мария, но это не спасло брак от распада. В 2013 году супруги развелись.

Жидков вскоре попробовал встречаться с моделью Лилией Соловьевой, но их роман оказался скоротечным. А вот Арнтгольц уже третий год строит отношения с Марком Богатыревым, известным многим по роли в сериале «Кухня».

больше по теме Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева с родителями Долгожданная и волнительная встреча произошла в Калининграде, где и живут родственники актрисы.

Еще в 2019 году появились слухи, что пара готовится к свадьбе. Тогда они вместе путешествовали. Оказавшись в Вене, Маркл предстал в смокинге с бабочкой. Многие решили, что влюбленные поженились, но выяснилось, что пара просто сходила в театр.

Также суета началась, когда поклонники разглядели кольцо на пальце Арнтгольц. Они решили, что оно обручальное. В новом интервью Богатырев развеял домыслы и намекнул, что скоро свадьба все-же может состояться.

«Пока мы не женаты. Но это временно. Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, и, надеюсь, в ближайшем будущем», — поделился актер с изданием «7 Дней.ru».

Некоторые поклонники обрадовались этой новости. Пара редко публикует совместные фото, но многие уверены, что они идеально походят друг другу. Более того, Арнтгольц давно познакомила избранника с родителями. Для этого они ездили в ее родной город Калининград.

Богатырев смог произвести хорошее впечатление на родных возлюбленной. Татьяна уже давно носит кольцо, похожее на помолвочное, поэтому не стоит исключать, что свадьбу пара может сыграть уже этим летом.