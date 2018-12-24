Татьяна Арнтгольц рассказала подробности романа с актером Марком Богатыревым

Пара долгое время скрывала отношения от посторонних глаз.

Известная актриса Татьяна Арнтгольц уже около года счастлива вместе с коллегой, звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым. Пара долгое время скрывала свои отношения. Однако недавно они появилась вместе на светском мероприятии, где активно позировали перед камерами. Сразу же поползли слухи об их романе, которые подтвердились.

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По словам Татьяны Арнтгольц, чувства с Богатыревым у них возникли около года назад во время съемок сериала «Наживка для ангела». Она добавила, что сильно дорожит этими отношениями и оберегает личное. «Пусть наше будет нашим», — заявила Татьяна Арнтгольц, намекая, что каких-то других подробностей личной жизни от нее ждать не стоит.

У Татьяны и ее избранника очень напряжённые съемки. Она заняты сразу в нескольких проектах. Однако это не мешает им проводить вместе каждую свободную минутку. Арнтгольц отметила, что в этот раз она правильно расставила приоритеты, поэтому ей без труда удаётся совмещать съемки в кино и личные отношения, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Татьяна Арнтгольц сегодня очень популярная российская актриса. Она снимается в известных российских сериалах. Звезда на протяжении пяти лет жила в браке с актером Иваном Жидковым. Однако этот брак распался. Пара часто ссорилась. Сейчас они нормально общаются. У Татьяны и Ивана есть совместный ребенок. Они решили не портить детство своему чаду, которого очень любят.