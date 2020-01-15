ЗВЕЗДЫ

«Нет слов…»: появилось новое фото Татьяны Арнтгольц с женихом

Актерская пара наслаждается обществом друг друга.

«Нет слов…»: появилось новое фото Татьяны Арнтгольц с женихом
Татьяна Арнтгольц, похоже, скоро будет счастлива во втором браке. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев отдыхают вместе. Об этом рассказало их совместное фото, которое появилось 15 января на странице в Instagram у мужчины. На снимке пара, обнявшись, любуется неким горным пейзажем в теплой стране. Где именно они находятся, Марк не указал.

«Нет слов… Только красота», — лишь романтично подписал звезда сериала «Кухня».

Напомним, артисты вместе с 2018 года, однако свои чувства не выставляют напоказ, как Бузова и Манукян. Лишь по череде фотографий, на которых у Татьяны можно заметить кольцо на безымянном пальце, поклонники могут гадать, что 35-летний мужчина уже сделал своей 37-летней возлюбленной предложение. Самые смелые думают, что у пары уже прошла тайная свадьба. По крайней мере, актриса познакомила кавалера со своими родителями.

Напомним, если у Марка и Татьяны все серьезно, то это будет второй брак для актрисы. Ранее она несколько лет была расписана с коллегой Иваном Жидковым. От этих отношений у нее подрастает 10-летняя дочь Мария.

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Тэги:

женихзвездные парыМарк БогатыревНевестаНовости googleсовместный отдыхТатьяна Арнтгольц
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«Нет слов…»: появилось новое фото Татьяны Арнтгольц с женихом
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