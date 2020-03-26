«Будут заново выбирать»: Илья Прусикин высказался по поводу следующего «Евровидения»

В прямом эфире у Насти Ивлеевой лидер Little Big поразмышлял о конкурсе.

Во время карантина популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева ввела традицию проводить в своем аккаунте в «Инстаграме» прямые эфиры со знаменитостями. Сначала это был Максим Галкин, потом Лолита Милявская, следом – Джаред Лето. А накануне участником видеообщения стал лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин. Ивлеева не смогла не задать вопрос по поводу отмены «Евровидения».

«Очень обидно с «Евровидением». Как вы, расстроились? В следующем году заново будут выбирать, кто поедет выступать?» — спросила Ивлеева.

На что Ильич довольно меланхолично ответил.

«Да никто ничего не знает. Скорее всего, будут заново выбирать», — предположил артист.

Напомним, в этом году из-за коронавируса популярный песенный конкурс «Евровидение» был отменен. Его перенесли на следующий год. По правилам шоу участники должны будут подготовить новые музыкальные композиции. Поэтому песня Uno, с которой Ильич и его команда собирались покорить Европу, останется в прошлом.