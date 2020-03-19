«Нет бунтарского духа»: Лобода призналась, что очень не любит собственное имя

37-летняя Светлана Лобода призналась, что предвзято относится к собственному имени. Порассуждать на эту тему певица предложила своим фолловерам. Лобода отметила, что с детства не воспринимала свое имя и считала, что оно не соответствует ее характеру. Когда в учебном учреждении друзья и учителя называли ее по фамилии, будущая звезда радовалась, ведь Лобода, по мнению артистки, звучит емко и громко.

«В имени Светлана нет того бунтарского духа, который мне присущ. По сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия — Лобода. А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца — брендом!» — рассказала она.

Фолловеры же поспешили отметить чудесное имя Лободы и подчеркнули, что когда слышат имя Светлана, сразу представляют перед собой что-то яркое и приятное. «Какая вы все же хорошенькая, фрау Лобода», «Меня тоже зовут Света, и это лучшее имя, что можно было придумать», — писали они ей.