«Помолодела лет на 10»: Светлана Лобода неожиданно сменила прическу

Певица Светлана Лобода не скрывает, что ежедневно работает над собой. Она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Ко всему прочему, артистка любит женственные образы. В последнее время она носит длинные светлые волосы, предпочитая лишь изредка обновлять тон. Однако наступление весны подтолкнуло звезду к бьюти-эксперименту.

На новом фото Лобода предстала в белой футболке и джинсах. Дополнила образ косуха оверсайз со змеиным принтом. Певица сделала яркий макияж с акцентом на губы и продемонстрировала новую прическу. В отличие от коллег, артистка решила не стричься, а заплести трендовые косички — боксерские косы с канекалоном (искусственные волосы).

«Я вот думаю, может, заплестись надолго?» — поинтересовалась Светлана.

Многие поклонники пришли в восторг от нового имиджа звезды. Они отметили, что такая прическа очень ей идет. «Помолодела лет на 10 с такой прической», «Делайте что угодно и это все равно будет топово!», «Как необычно вас видеть с косами», «Вам очень идёт», «Светлана, жгите», — отреагировали подписчики.

Не смогли пройти мимо и некоторые коллеги артистки по шоу-бизнесу. «Тебе круто! Но тяжело же ходить», — написала Яна Рудковская. «Красотка», — присоединился Николай Басков.

Напомним, что весной многие звезды решились на эксперименты с внешностью. Анастасия Волочкова на днях сделала новую стрижку, а Ирина Пегова не побоялась завить афрокудри. И даже Виктория Боня, которая любит свои локоны, подстриглась и осветлила волосы.