«Счастливый день»: Дарья Клюкина вспомнила свою свадьбу

Со дня свадебной церемонии Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова прошло почти полгода, но модель по-прежнему вспоминает ее с волнением. В личном микроблоге в социальной сети Инстаграм девушка рассказала подписчикам, как пережила главное событие своей жизни.

«Сильно волновалась за несколько месяцев до, когда вникала во все организационные моменты, — написала звезда. И подчеркнула: «Незаметно ушли все переживания в день самой свадьбы. На их место пришла такая эйфория, что я как никогда оторвалась».

Подписчики Клюкиной попросили девушку поделиться большим количеством снимков с того заветного дня. И усыпали вопросами про супруга.

«Ни слова про мужа», «Почему нет ни одной фотографии с мужем?», «Так почему нет счастливых фото с мужем?», «Хочется больше фото с того дня», «Где муж? Ты замуж ради свадьбы выходила?», «Почему вообще не выкладываешь фотки с мужем?» — эти и многие другие подобные комментарии можно прочесть под постом.

Напомним, пара Клюкиной и Чопова зарегистрировала свои отношения 19 сентября. А спустя две недели супруги устроили пышную церемонию в Италии, куда пригласили множество звезд шоу-бизнеса.