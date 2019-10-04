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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями

Наверняка, этот наряд лишь первый в череде тех, что продемонстрирует невеста.

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
Дарья Клюкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3HsU9PIsKC/

Телезвезда проекта «Холостяк» Дарья Клюкина показала платье с первого свадебного дня. На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев. Нижняя часть платья также ассиметрична и отдекорирована пером. В качестве акцента на талии —  большой белый бант. В качестве аксессуара же Даша выбрала небольшую сумочку синего цвета.

На первом дне торжества, 4 октября, присутствовало около 50 гостей. В этом списке также значились близкие друзья невесты – Яна Рудковская и Дима Билан. Грандиозная вечеринка пройдет на озере Комо в Италии – ради него Дарья с супругом Владимиром Чоповым арендовали элитную виллу с фонтаном. На следующий день ожидается продолжение банкета, на котором Клюкина продемонстрирует гостям основной наряд, уточняет Super.

Дарья Клюкина
Дарья Клюкина/Фото: скриншот https://www.instagram.com/stories/dusyabubel/

Напомним, звезда «Холостяка» и топ-менеджер Владимир Чопов узаконили свои отношения в середине сентября. Жених и невеста приехали в Тушинский ЗАГС, чтобы расписаться. Свадьбу они запланировали на 4 октября.

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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
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