«Так откровенно»: Рудковская обвинила Беллу Потемкину в плагиате

Не так давно знаменитый продюсер Яна Рудковская представила светской публике защитные маски собственного изготовления. Оригинальности вещи Рудковская добавила тем, что собственноручно пришила камелии Chanel к каждой маске, а позже подарила своим друзьям и знакомым, в том числе и Филиппу Киркорову. Но в новой публикации в своем Инстаграме светская львица гневно сообщила подписчикам, что ее идею с оригинальными масками нагло украли.

«Белла Потемкина коммунистила платья у Giambattista Valli, а вот и дошла очередь и до моих масок! — вспыхнула от эмоции Рудковская. И подчеркнула: «Так откровенно … мои идеи и ещё на этом наживаться, ну это верх цинизма конечно!».

Рудковская подчеркнула, что сейчас она оформляет необходимые документы на авторский дизайн своих масок и сможет защитить свою идею в будущем. Подписчики, однако, не поддержали продюсера. Кое-кто даже написал, что Потемкина давно показала подобный элемент гардероба.

«Она давно выкладывала эти маски, я не поклонница Беллы, но это факт. Сейчас практически все пытаются хайпануть на этой теме. Так что сомневаюсь, что тут пытались кого-то скопировать», «А эта великая идея кроме вас самой никому в голову не могла прийти?», «Она давно их показывала в сторис у себя. Думаю, это не плагиат – совпадение мыслей, вот и все», «А могло быть так, что эта идея могла прийти к ней одновременно с вами?» — написали некоторые фолловеры.

Кстати, еще одна светская львица Алена Кравец накануне эпидемии демонстрировала маску собственного производства. Телеведущая тогда подчеркнула, что это ее личная идея, а не копипаст маски Рудковской.