Красивая защита: Алена Кравец показала медицинскую маску собственного изготовления

Хэнд-мейд светской львицы пришелся многим ее подписчикам в соцсети по душе.

Модель, актриса, певица и телеведущая Алена Кравец в своем микроблоге в Инстаграм показала оригинальное решение для ситуации, когда в аптеке вдруг не окажется медицинской маски. Колумнист Teleprogramma.pro сама решила себе сшить авторское средство защиты. И на фотографии в своей публикации в соцсети Кравец продемонстрировала милую черную вещицу с белым цветочком, украшенным жемчужными бусинами.

«Красота должна быть в каждой детали! Не правда ли? – уверена модель. – Как раз к весне!»

Друзья блондинки оценили хэнд-мейд. Кто-то предложил расширить производство авторских аксессуаров и отшивать перчатки:

«Идея прикольная, и это главное!», «Потрясающе», «Помимо масок, уже перчатки получают актуальность», — написали фолловеры.

А не так давно Кравец представила свой новый проект — «Инсайт от Алены Кравец», который посвящен правилам этикета в высшем свете. Премьера состоялась на YouTube 27 февраля.