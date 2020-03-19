Яна с камелиями: Рудковская поделилась снимком с цветами в руках и на лице

Известная светская львица, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская проводит финальные дни в изоляции – бизнесвумен находилась на добровольном карантине после поездки во Францию. Скучать ей не приходится: продюсер продолжает работать удаленно, все так же активно ведет свой микроблог в «Инстаграм», а еще придумала авторскую защитную маску.

В очередной публикации Рудковская предстала перед подписчиками в черной, украшенной камелиями от Chanel, маске на лице и букетом цветов.

«Красота в деталях, доброе утро, друзья», — обратилась знаменитость к фолловерам.

Многие из читателей восхитились находчивостью Рудковской, хотя она несколько дней назад записала целое видео о том, как своими руками изготовила дизайнерское средство защиты от вирусов. Подписчики поблагодарили звезду за идею.

«Спасибо за красоту, без красоты этот мир был бы мрачным и серым», «Классная маска, так хочется такую», «Кажется, я стану фанаткой ваших масок! Благодаря вам у меня даже появилось желание самой шить красивые маски!» — можно прочитать под фотографией Яны.

Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Телеведущая прокомментировала в своем Telegram-канале снимок Яны.

«На вопрос: лучшая фотка в разгар эпидемии» теперь есть однозначный ответ, Яна Рудковская все-таки Великая!» — написала Собчак.

Кстати, по примеру Рудковской певица Алена Кравец тоже запустила «производство» оригинального хэнд-мейда. Свою маску модель украсила большими белыми цветами.