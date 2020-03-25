Топалов на проводе: певец дал свой номер мобильного всем подписчикам

Артист захотел лично пообщаться с поклонниками и обнародовал свои контакты в соцсети.

В период карантина многие люди испытали настоящий дефицит общения. Среди таких оказался и знаменитый певец Влад Топалов. Артист накануне обнародовал в своем микроблоге в «Инстаграме» личный номер телефона для связи с поклонниками.

«Я знаю, что вы не поверите, что это я. Пишите, рассказывайте, что происходит у вас в жизни. Мне кажется, это точно честнее. Вы всегда рядом со мной», — пригласил к общению своих фолловеров артист.

Позже в сторис Топалов показал свой телефон, пока он спал, ему за несколько часов пришло более тысячи сообщений. Кому-то он уже даже смог ответить, но сообщения все прибавляются и прибавляются. Певец обещал пообщаться с каждым своим поклонником.

Коллеги Топалова тоже стремятся общаться в период карантина со своими подписчиками больше. Например, Анастасия Ивлеева, известный блогер Рунета, придумала ежедневные «прямые эфиры» и уже пообщалась с Галкиным, Милявской и даже Джаредом Лето.