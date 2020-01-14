НОВОСТИ

Здравствуй, Новый год: врачи прооперировали Влада Топалова

Артист пожаловался, что 2020-й начался для него неудачно.

Здравствуй, Новый год: врачи прооперировали Влада Топалова
Влад Топалов/Фото: https://www.instagram.com/p/B7QYZT1oTiQ/

Врачи прооперировали 34-летнего певца Влада Топалова. Популярный исполнитель и супруг телеведущей Регины Тодоренко оказался на больничной койке второй раз с начала года. Сам Топалов предпочел о диагнозе умолчать, но рассказал, что медикам пришлось осуществлять хирургическое вмешательство второй раз, чтобы наладить здоровье исполнителя.

Несмотря на сложность ситуации, Топалов продолжает иронизировать над происходящим. Виновником своих проблем певец считает Деда Мороза – мол, именно он неправильно понял исполнителя, когда тот излагал ему новогодние желания на бумаге.

«Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!» — озвучил публично Топалов свой вопрос.

Подписчики, в свою очередь, поспешили пожелать Владу здоровья. Некоторые поддержали любимого певца, заявив, что тоже вынуждены были неоднократно обращаться к врачам в первые дни года. «Вот вам и начало новой жизни», — пишут они.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

PlhfdcndeqВлад ТопаловНовости googleРегина ТодоренкоТопалов личная жизньТопалов новостиТопалов операция
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Здравствуй, Новый год: врачи прооперировали Влада Топалова
Интересно?
Поделись с друзьями: