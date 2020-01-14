Здравствуй, Новый год: врачи прооперировали Влада Топалова

Врачи прооперировали 34-летнего певца Влада Топалова. Популярный исполнитель и супруг телеведущей Регины Тодоренко оказался на больничной койке второй раз с начала года. Сам Топалов предпочел о диагнозе умолчать, но рассказал, что медикам пришлось осуществлять хирургическое вмешательство второй раз, чтобы наладить здоровье исполнителя.

Несмотря на сложность ситуации, Топалов продолжает иронизировать над происходящим. Виновником своих проблем певец считает Деда Мороза – мол, именно он неправильно понял исполнителя, когда тот излагал ему новогодние желания на бумаге.

«Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!» — озвучил публично Топалов свой вопрос.

Подписчики, в свою очередь, поспешили пожелать Владу здоровья. Некоторые поддержали любимого певца, заявив, что тоже вынуждены были неоднократно обращаться к врачам в первые дни года. «Вот вам и начало новой жизни», — пишут они.