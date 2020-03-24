«Так бы всегда»: Миронова наслаждается жизнью на карантине

46-летняя актриса Мария Миронова, которая в сентябре стала матерью во второй раз, наслаждается жизнью на карантине. В личном микроблоге в Instagram знаменитость призналась, что только благодаря коронавирусу в полной мере прочувствовала единство людей. Для себя же актриса выработала семь способов, как удачно провести внезапно выдавшееся свободное время.

Так, Мария подметила, что карантин – отличное время, чтобы с особым усилием любить своих близких. Родственникам актриса старается посвящать не менее 12 часов в сутки. Не обходит Миронова вниманием и пожилых родственников, правда, делает она это преимущественно по Скайпу. Жертвами любви пали также и домашние питомцы Марии – им пришлось вытерпеть несколько сеансов красоты. Советует актриса и не забывать гулять, ведь только в движении скрывается жизнь. Среди прочего можно также отдраить квартиру и посвятить себя любви к Всевышнему.

«Сладко уснуть с грудничком под боком (если имеется). Слушайте, прекрасная жизнь. Так бы всегда…», — резюмировала она.