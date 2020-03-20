«Он действительно младше меня, но ненамного»: 46-летняя Миронова рассказала о своем супруге

По словам актрисы, ее мужчина работает в компании, которая занимается медицинскими технологиями.

Актриса Мария Миронова высказалась о своем муже. В последнее время ходило много слухов, что ее супруг — 28-летний актер Андрей Сорока. Пару не раз видели вместе. По слухам, именно он встречал ее, когда актриса вернулась после родов из Греции в Россию. Также поговаривали, что она вышла замуж за греческого магната.

Как отметила 46-летняя актриса, ее супруга действительно зовут Андрей, но это не Сорока, как некоторые думают. Муж звезды трудится в компании, которая занимается медицинскими технологиями.

«Он действительно младше меня, но ненамного. Я его не скрываю, но он не публичный человек». Мария Миронова

Также Мироновой приписывали роман с неким доктором из числа поклонников. По словам звезды, этот человек состоит на учете в психиатрической клинике. Как считает актриса, мужчина просто опасен для общества. Был момент, когда он начал преследовать Миронову, сообщает «Комсомольская правда».