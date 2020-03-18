«Уже вовсю работаю»: Миронова рассказала, как переживает разлуку с пятимесячным сыном

Актриса призналась, что материнство в 19 лет и в 46 для нее отличается.

Мария Миронова в сентябре 2019 года стала мамой во второй раз. Сначала актриса заинтриговала поклонников романом с таинственным бизнесменом из Греции, а потом показала округлившийся живот. Она находилась за границей, где загорала и отдыхала. Сейчас артистка уже вернулась в Россию и воспитывает наследника Федора. Пока она прячет лицо малыша. Как выяснилось, со своим новым возлюбленным звезда состоит в браке уже третий год.

В новом интервью Мария рассказала, что, будучи на пятом месяце беременности, снималась в фильме «В шаге от рая». Гримеры, операторы и другие люди были очевидцами ее интересного положения. Миронова также призналась, что уже вышла из декретного отпуска.

«Уже вовсю работаю. В театре играю свои репертуарные спектакли. От новых ролей пока отказываюсь», — поделилась она.

Артистка не стала скрывать, что быть мамой в 46 лет непросто. Есть свои трудности.

«Родив в таком возрасте, я свое материнство проживаю иначе, чем в 19 лет, когда появился мой первый сын — Андрей. И к потребностям ребенка, и к своим материнским обязанностям отношусь по-другому. Не так, как в молодости. Сложнее уезжать на съемки, сложнее даются отлучки с малышом», — рассказала звезда.

Сейчас Мария завершает съемки в фильме «В шаге от рая». По этой причине она пока не рассматривает участие в других проектах, пишет «Комсомольская правда».

Несмотря на свою занятость, каждую свободную минуту актриса старается уделять наследнику. Иногда она публикует фото с прогулок на свежем воздухе. Старшего сына девушка уже познакомила с братом. Андрей с трепетом держал малыша на руках.

Увидеть Миронову в новой картине в роли успешного топ-менеджера компании «ЗоЛото» Полины, которая хочет наладить связь с дочерью, можно с 16 марта, по будням, в 21:00 на канале «Россия 1».