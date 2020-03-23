«Если не знаете, чем себя занять»: Муцениеце отметилась на прогулке с сыном и дочкой

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. По этой причине их расставание стало шоком для многих поклонников. Пара не скрывала, что у них есть проблемы в отношениях. Актриса не раз говорила о непростом характере своего избранника. Однако теперь они живут раздельно. Прилучный время от времени навещает детей, но все основное время с наследниками проводит Агата.

Многие отмечают, что актриса похорошела после развода. Она похудела и стала более женственно одеваться. Девушка не скрывает, что с недавних пор каждое утро занимается пробежкой. А накануне вечером она отправилась гулять с детьми. Актриса уверена, что свежий воздух необходим. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия сначала покатались на велосипедах возле дома. Они облачились в одинаковые цветные пуховики.

Потом наследники звездной пары покатались на качелях и стали скатываться с пригорка.

«А снега-то нет! Если вы не знаете, чем занять себя на карантине», — прокомментировала увиденное Муцениеце.

Она рассмеялась, так как сын потерял шапку и варежки, пока скатывался вниз.

«Пойдем домой, женщина! Холодно», — шутливо обратилась актриса к дочке.

Оказавшись дома, Агата напоила наследницу чаем, а сама стала греться у камина. Она старается не унывать. Девушку навещают подруги, поэтому она не чувствует себя одиноко.